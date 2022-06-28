تعرف إلى الشروط.. "نقل عجمان" تطرح وظائف شاغرة للمواطنين

المصدر: مينا غالي - عجمان

أعلنت هيئة النقل في عجمان طرح عدد من الوظائف الشاغرة لديها للمواطنين، داعية للتقديم عبر منصة "كوادر"، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو يوم 1 يوليو 2022.

وتضمنت الوظائف المطروحة من قِبل هيئة النقل: رئيس قسم أنظمة النقل، ويشترط لها الحصول على بكالوريوس تقنية المعلومات، وذلك بخبرة 6 سنوات، ورئيس قسم العقود والمشتريات ويشترط لها بكالوريوس في إدارة الأعمال بخبرة 6 سنوات.

وطرحت الهيئة كذلك وظيفة تنفيذي خدمات تجارية، ومطلوب لها الحصول على ثانوية عامة، ودون خبرات سابقة، وكذلك وظيفة محلل بيانات إحصائية ويشترط لها بكالوريوس في إدارة الأعمال مع خبرة سنتين، وكذلك وظيفة "تنفيذي رئيسي ابتكار" يشترط لها بكالوريوس في الإحصاء دون خبرات.

وتضمنت الوظائف أيضاً وظيفة تنفيذي مساعد عمليات النقل العام، ويجوز التقدم لها بمؤهل ثانوية عامة، ولا يشترط لها خبرة، فيما طرحت كذلك وظيفة "مشرف حركة" ويجوز لها مؤهل ثانوية عامة "دون خبرات"، ووظيفة "تنفيذي رئيسي تحرير صحفي"، ويشترط لخا بكالوريوس في التحرير الصحفي بخبرة عامين.

وأكدت الهيئة لـ"الإمارات اليوم"، أن الوظائف الممنوحة تخص المواطنين فقط، مؤكدة أنها تعتمد على الخبرة في المقام الأول، داعية للتقدم لها عبر منصة "كوادر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news