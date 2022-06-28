11 خطوة للحصول على رخصة قيادة جديدة أو إضافة صنف لرخصة صادرة من دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

يمكن التقدم بطلب الى هيئة الطرق والمواصلات في دبي للحصول على رخصة قيادة جديدة في إمارة دبي، أو لإضافة صنف إلى رخصة القيادة الحالية الصادرة من دبي وذلك باتباع مجموعة من الاجراءات واجتياز الفحوصات المطلوبة.

وتنص الشروط المنظمة لإصدار رخص قيادة المركبات، على صدور الرخصة من دبي إذا كان ملف المتعامل في إمارة دبي، وذلك حتى وان حصل تغيير في محل إصدار الإقامة بعد النجاح في فحص الطريق، الا انه لا يمكن اصدار الرخصة بعد اجتياز فحص الطريق في حال مرور عام أو أكثر على اجتياز الفحص.

وفيما يلي الإجراءات المتبعة لإصدار الرخصة الجديدة او إضافة صنف على الرخصة الحالية الصادرة من دبي:



 يقدّم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق

والمواصلات في دبي باستخدام الهوية الإماراتية سارية المفعول.



 يتم التحقّق من هوية المتعامل من خلال إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المسجّل في النظام (OTP).



 في حال كان المتعامل من أصحاب الرخص السابقة، عليه تقديم صورة أمامية وخلفية من رخصة القيادة السابقة.



 يقوم معهد تعلّم القيادة بالتواصل مع المتعامل والاتفاق معه بشأن باقة التدريب

المطلوبة.



 يدفع المتعامل الرسوم في المعهد لاستكمال إجراءات الحصول على الخدمة والبدء بالتدريب.



 يتم توقيع العقد الإلكتروني عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني.



 يُجري المتعامل فحص نظر في أحد مراكز فحص النظر المعتمدة من هيئةالطرق والمواصلات.



 يحصل على تصريح التعلّم الرقمي عبر الرسالة القصيرة والبريد الإلكتروني للبدء بالتدريب.

 بعد انتهاء المتطلبات التدريبية لكل مرحلة يحجز المتعامل موعد الفحص

المقرّر، المعرفة أو الساحة أو الطريق.



 يدفع الرسوم المطلوبة بعد اجتياز كل الفحوصات المقررة.



 يتم إصدار رخصة القيادة الجديدة رقمياً عند استيفاء كافة الرسوم، يستلمها السائق عبر البريد الإلكتروني وتمكنه القيادة لمدة 7 أيام الى ان يتم اصدار

النسخة المطبوعة من مراكز الخدمة التابعة للهيئة.

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