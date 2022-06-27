إعفاء المواطنين من تأشيرة بريطانيا اعتباراً من 2023

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلن سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، منصور أبوالهول، أن الإمارات ستكون من أولى الدول التي تخضع لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني في المملكة المتحدة (ETA)، ولن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة اعتباراً من 2023.

ولفتت السفارة الإماراتية في لندن، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إلى إضافة الإمارات إلى قائمة البلدان المؤهلة لنظام (ETA)، ولن يحتاج الإماراتيون إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة اعتباراً من 2023.

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