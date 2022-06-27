المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إضاءة

لاحظ سكان في الشارقة أن لائحة إعلانية، تصدر إضاءة شديدة، الأمر الذي يتسبب في إزعاج السائقين وتشويش الرؤية لديهم، مطالبين بمعالجة هذه المشكلة.

سكوتر

اشتكى سائقو سيارات من انتشار مستخدمي الـ«سكوتر» الكهربائي، في طرقات ومناطق غير مخصصة لهذه الوسيلة، وظهورهم بشكل مفاجئ أمام السيارات وفي الطرقات العامة، وطالبوا بالحد من هذه الممارسات.

تدوير

أثنى ذوو طلبة في مدارس حكومية وخاصة بالشارقة، على مبادرة تتبناها شركة مختصة في إعادة تدوير الكتب المدرسية، حيث ترسل موظفيها لجمعها من المنازل بالمجان، بدلاً من التخلص منها في سلال المهملات.

حساب

اقترح أولياء أمور تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية للأطفال والشباب، لافتين إلى أن بعض البنوك تشترط إجراءات ومتطلبات عدة يصعب توفيرها.

سفر

رصد متعاملون تضارباً في المعلومات التي يقدمها مندوبو شركات الطيران بشكل عام، فيما يتعلق بإجراءات السفر، وتحديداً متطلبات فحص «بي سي آر»، بناء على عدد جرعات اللقاح والمدة الزمنية بين آخر جرعة تلقوها وموعد السفر.

محتال

تلقت قارئة اتصالاً من شخص محتال ادعى أنه من جهة رسمية، وطلب منها رقم هويتها الشخصية لتحديث ملفها، وعندما رفضت أرسل لها رسالة تحوي رقماً سرياً لإقناعها بأنه من تلك الجهة، ثم هددها بتحويل ملفها إلى جهات أخرى وتوقيع غرامة عليها تصل إلى 20 ألف درهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news