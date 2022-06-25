محدثة الهاشمي: تعريب دبلوم الدراسات العليا في التعليم المعد بالتعاون مع جامعة هلسنكي

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

ألقت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، كلمة رحبت فيها بحضور وتشريف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لافتتاح الملتقى، مشيرةً إلى جهود سموه ومتابعته لتطوير تعليم وتدريس وتعلم اللغة العربية.

وقالت في كلمتها خلال افتتاح الملتقى الدولي الأولى لمعلمي اللغة العربية، اليوم: "نجتمع اليوم من أجل اللغة العربية، لنؤكّد على أنّنا نجعل من ورشات هذا الملتقى مختبراً يعرض فيه المعلّمون فضلى المّمارسات في تعليم العربيّة، ونستقطب خلاصة هذه الممارسات في مدارس دوليّة تشاركنا هذا الملتقى، لنؤكد على أنّنا نجتمع من أجل الطّالب في صفّه، حيث أن هذا الملتقى يمثل حلقة وصلٍ تأخذ بيد المبدعين من معلّمينا وطلاّبنا لتحلّق بهم في آفاق التطوّر، ضمن خطةٍ استراتيجيةٍ محْكمةٍ لهيئة الشّارقة للتّعليم الخاص مسْتلهمةٍ من التوجيهات الكريمة والإشراف المباشر لصاحب السمو حاكم الشارقة للارتقاء باللغة العربيّة في الميدان التربويّ".

وتناولت في كلمتها العديد من البرامج التي أطلقتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتطوير تعلم وتعليم اللغة العربية، قائلة: "من أهم هذه البرامج، برنامج "معلّمٌ وأفتخر" ضمن مشروع سلطان القاسميّ للتّوطين في القطاع الخاص، الذّي أطلق عام 2019، وقدّم في دفعته الأولى للميدان التربويّ في القطاع الخاص معلّمين مدرّبين في تخصّصي اللغة العربيّة والتربية الإسلاميّة، باشروا جميعاً وظيفتهم كمعلّمين ومعلّماتٍ في ثلاثٍ وعشرين مدرسةً خاصةً في الشارقة، واليوم همْ في الميدان سفراء لهذا البرنامج يزرعون حبّ العربيّة والانتماء لها في قلوب أبنائنا الطلبة كما تفعل كلّ أسرتنا التربويّة".

وأعلنت عن خطوةٍ غير مسْبوقةٍ تعمل من خلالها أكاديميّة الشّارقة للتعليم على تعريب دبلوم الدراسات العليا في التعليم المعد بالتعاون مع جامعة هلسنكي في فنلندا، لتضع علومه وفنونه بين يديّ معلّمي ومعلّمات العربيّة.

واختتمت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص كلمتها بجملةٍ ملهمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من كتابها "رسائل جوهرية" تقول فيها سموها "إذا كان الطالب محْور عملية التعليم، والهدف الذي توجّه إليه جهود التعليم والتدريب والتوعية، فإنّ المعلم هو الموجّه المباشر للطالب"، والتي منها جاءت فكرة الملتقى.

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