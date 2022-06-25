4 لقاحات ضرورية للحج هذا العام

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على ضرورة حصول الحجاج على التطعيمات المقررة، بفترة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد السفر، ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة اللازمة ضد الأمراض المستهدفة.

وأوضحت أن قائمة التطعيمات الضرورية لموسم الحج هذا العام تتضمن الحصول على لقاح كوفيد-19 " الجرعتين الأساسيتين إلى جانب الجرعة الداعمة إذا كان المسافر مستحق لها"، لقاح المكورات السحائية، ولقاح الانفلونزا الموسمية، وإذا كان عمر الحاج 65 عاماً فأكثر أو يعاني من مرض مزمن، يوصى بأخذ لقاح المكورات الرئوية.

وأكدت المؤسسة توفر جميع خدمات تطعيم حجاج الدولة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى الراغبين في الحصول عليها التوجه لأقر مركز ليحصل على الخدمة في دقائق .

بدورها دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج وأفراد المجتمع إلى اتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر، والحرص على تلقي التطعيمات الأساسية والاختيارية، والتأكد من أخذ الجرعات الأساسية والداعمة لتطعيم "كوفيد 19"، وذلك في إطار حرصها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج من الأمراض المعدية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأوصت الوزارة حجاج بيت الله الحرام بزيارة المركز الصحي لاستكمال الجرعات المطلوبة من تطعيم كوفيد 19 حسب البروتكولات المعتمدة لدى الجهات الصحية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية تتمثل في مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، ولا سيما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

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