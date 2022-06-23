تجاوز الإشارة الحمراء يتسبب في 135 حادثاً في الدولة العام الماضي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية، عن وقوع 135 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، خلال العام الماضي، فيما سجلت 39 حادثاً بسبب تجاوز إشارة السهم الحمراء (إشارة اليسار) في أبوظبي.

وتطبق وزارة الداخلية، من خلال قانون السير والمرور الاتحادي، على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة غرامة مالية بقيمة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وبالنسبة للشاحنات المخالفة غرامة مالية بقيمة 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة المتجاوزة للإشارة الحمراء.

وتطبق شرطة أبوظبي القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي على مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء وذلك بغرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن وقوع خمسة حوادث مرورية على مستوى الدولة العام الماضي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمشاة، في الوقت ذاته شددت إدارات المرور في الدولة، من عمليات الضبط الآلي لمتجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات.

وكشفت تقارير شرطية أن ارتفاع عدد كاميرات مراقبة متجاوزي الإشارة الحمراء التي تم تركيبها على التقاطعات، أسهمت في خفض حوادث قطع الإشارة بنسبة تجاوزت 50%، الأمر الذي أسهم في انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عنها.

وتعمل كاميرات المراقبة والرادارات المنتشرة على التقاطعات على ضبط متجاوزي الإشارة وضبط الاستخدام الخاطئ لمسارات الحركة، ووقوف المركبات على خطوط عبور المشاة وتجاوز السرعات المقررة، والمركبات المتجاوزة في التقاطعات، والمركبات التي تقوم بالانعطاف أو الالتفاف الكامل إلى اليسار من غير الحارات المخصصة.

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي أن تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020 أسهم في خفض معدل المخالفات المرورية والحوادث الخطرة ومنها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إذ تراجعت المخالفات المرورية بنسبة 68%، والحوادث الجسيمة 10%، والحوادث البسيطة 27% خلال ستة أشهر، بعد تطبيق قانون حجز المركبات في الإمارة العام الماضي.

وحذرت السائقين من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق، مشددة على أن قطع الإشارة الحمراء يعنى حدوث كارثة لمستخدمي الطريق أو وقوع حادث بليغ على الأقل، حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة.

الالتزام بالإشارات الضوئية

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وحثت على ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات، موضحةً أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب تلك المخالفة الخطرة، ومنها عدم الانتباه والانشغال عن الطريق أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.

وأشارت إلى تنفيذ حملة توعية مرورية، ضمن خطتها الاستباقية لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لنشر الوعي بخطورة تجاوز الإشارة الحمراء، عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية وحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور ضمن الجهود التي تستهدف أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

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