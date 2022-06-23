المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنزيلات

تشهد المراكز التجارية حركة نشطة من المتسوقين للتجهيز لموسم السفر، وطالب متسوقون الجهات المعنية بالرقابة على إعلانات التنزيلات، للتحقق من مصداقيتها، مشيرين إلى أن الأسعار المعلنة هي ذاتها أو تقل قليلاً عن الأصلية، وليست مطابقة للنسبة المعلنة على واجهات المحال.

حماية

طالب مستأجرون الجهات المعنية في الدولة، بقرارات تحفظ حقوقهم وتحميهم من ممارسات بعض الملاك والمكاتب العقارية، خصوصاً في موضوعات استرداد التأمين والصيانة ورداءة الخدمات.

تفاوت

استغرب قراء من تفاوت كلفة خدمة تنظيف السيارات في المراكز التجارية بأبوظبي، إذ يصل الفرق بينها إلى الضعف في بعض الأحيان، مطالبين بتوحيد معايير الشركات العاملة التي تقدم هذه الخدمة.

سرعة

طالب سائقون في إمارة عجمان، بتوحيد السرعات على الشوارع الداخلية، خصوصاً المتقاطعة منها، إذ تجد شارعاً سرعته 50 كيلومتراً في الساعة، ويتقاطع مع شارع آخر سرعته 60.

امتحان

نوه ذوو طلبة في مدرسة خاصة في أبوظبي، بمبادرة معلمات لمراجعة المنهج الدراسي لأبنائهم عن بعد خلال الإجازة الأسبوعية، التي سبقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، ما كان له الأثر الكبير في تحسن مستوى أدائهم.

بنك

قال متعامل مع بنك محلي إنه يضطر للانتظار فترة طويلة، قبل قيام أحد موظفي خدمة العملاء بالرد على استفساراته، بدعوى الانشغال بالرد على متصلين آخرين، مطالباً إدارات البنوك بإيجاد وسيلة أسرع للتجاوب مع استفسارات المتعاملين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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