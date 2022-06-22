محاكم دبي تسجل 69.4 يوماً للفصل في الدعاوى من أول جلسة

المصدر: محمد فودة - دبي

كشف التقرير السنوي لمؤشرات أداء محاكم دبي بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والتمييز، خلال العام الماضي، عن تسجيل معدل 69.4 يوماً للحكم من أول جلسة، ما يمثل تطوراً لافتاً في معدل الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المسجلة في المحاكم الثلاث 657 ألفاً و329 طلباً، تم إنجاز 182 ألفاً و657 طلباً ذكياً خلال العام الماضي، وقدمت محاكم دبي خدمة المزادات الذكية العلنية على مدار الساعة، لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وبلغت قيمة البيع في العام الماضي مليارين و625 مليوناً و578 ألفاً و980 درهماً.

وأفاد التقرير الذي دشنه مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، تحت عنوان «العدالة الرقمية وصنع المستقبل» بأنه تركيزاً من الدائرة على قيم التسامح لتحقيق العدالة، تم توفير سبل لحل النزاعات من خلال التسويات الودية قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية، وبلغت نسبة التسويات في مركز التسوية الودية للمنازعات أكثر من 87% بإجمالي 3222 تسوية، كما ارتفعت نسبة تسويات دعاوى الأسرة والتركات في محاكم دبي إلى 94٪ بواقع 437 تسوية، وحققت تسويات التركات النسبة المستهدفة بواقع 100% لـ300 ملف تسوية.

وأظهر التقرير السنوي 2021 عن تسجيل مؤشر لافت في تطبيق نظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي، بنسبة 100% من معالجة الشكاوى مقارنة بالنسبة المستهدفة المحددة سلفاً من حكومة دبي للشكاوى التي يجب أن يتم حلها خلال سبعة أيام عمل.

وأطلقت محاكم دبي عدداً من المبادرات والبرامج التعزيزية التي حققت إنجازات ملموسة بتركيزها على حاجات الموظفين، منها «شي في خاطرك» التي تتعلق بالصحة النفسية للموظف وتركت أثراً إيجابياً بناءً على نتائج الاستبيانات، بالإضافة إلى مبادرة «وظيفتي» التي تساعد على تطوير مهارات الموظفين.

وقال المنصوري إن التقرير السنوي يحتوي على استراتيجية الدائرة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية، وملخص لعمل جميع الوحدات التنظيمية في محاكم دبي ومشاريعها ومبادراتها ومستوى أدائها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتحقيق السعادة للجميع والرفاهية للمجتمع. وأضاف أن التغيير في إدارة الأعمال ربما يواجه معوقات، منها مقاومة التغيير والقلق من عدم توافق العاملين والمجتمع معه، ومحاكم دبي آمنت بأن التغيير نحو التحول الرقمي أمر حتمي؛ لذا جاءت الأرقام مبشرة بنسبة 100%، وذلك عبر استراتيجيات وبرامج تم تنفيذها وصارت واقعاً ملموساً من واقع النتاج التي كان أبرزها حصول محاكم دبي على أسعد بيئة عمل ضمن جائزة دبي للتميز الحكومي.

وأشار إلى أن نتائج مؤشرات السعادة في محاكم دبي للموظفين بلغت 98%، إلى جانب حصولها على شهادة تقدير للاستخدام الفعال لبوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي خلال عام 2021، والجائزة البرونزية ضمن جوائز الأعمال الدولية، وذلك لالتزامها بتطبيق أعلى معايير التميز في تطبيق المشاريع والمبادرات التطويرية بمبادرة «وظيفتي» التابعة لإدارة الموارد البشرية، كما فازت محاكم دبي بجائزة «جلوبي بيزنس» وهي جائزة التميز في الاتصال.

نتائج متميزة

كشف التقرير السنوي عن تسجيل محاكم دبي نتائج متميزة في خدمات التواصل المؤسسي مع المتعاملين من خلال التعامل الفوري مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة والرد عليها في مدة زمنية قياسية من خلال مركز الاتصال، كما توسعت في التواصل مع الجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يستفاد منها لرصد وتسجيل ملاحظات المتعاملين والتعرف إلى انطباعاتهم، وبلغ عدد المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاكم دبي مليونين و724 ألفاً و299 متفاعلاً العام الماضي.

المنصوري دشن تقرير الأداء السنوي تحت عنوان «العدالة الرقمية وصنع المستقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news