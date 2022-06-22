شرطة أبوظبي تفتح باب تسجيل الطلاب في «أبطال الغد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي عن بدء التسجيل في برنامج أبطال شرطة الغد بنسخته الرابعة للفئة العمرية 12-15 عاماً (ذكور وإناث) من المواطنين، وتنطلق فعالياته في أبوظبي والعين في 13 يوليو المقبل وتستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل.

وأفاد مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العقيد حسين علي الجنيبي، بأن تسجيل الطلاب يتم من خلال رابط التسجيل في رمز الاستجابة https://adpapp.adpolice.gov.ae/scm، مؤكداً الحرص على استثمار طاقات ومواهب الشباب بكل مراحلهم العمرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوسهم.

وأوضح أن البرنامج يوفر فرصة جيدة للطلاب لاستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة والنفع من خلال تعزيز الهوية الوطنية لديهم، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد، وتعليمهم المهارات الشرطية، والتدريبات العسكرية، وممارسة الأنشطة البدنية، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم.

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