مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المؤقتة لدراسة مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم الوكالات التجارية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، مسودة تقرير مشروع القانون. ويهدف المشروع إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

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