المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل

اقترحت والدة أحد الطلاب على مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تخصيص رقم للاتصال (خط ساخن)، للردّ على استفسارات أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم في مدارس الأجيال، وذلك بدلاً من «الإيميل»، لتيسير عملية التواصل وإيضاح المعلومات.

اختبارات

طالب أولياء أمور طلبة في الصفوف الأولى (1 - 2)، بمدارس خاصة، بالانتهاء من تقييمات نهاية العام الدراسي، مبكراً، وعدم تركها حتى الأيام الأخيرة من العام، خصوصاً أن عملية تدريس المناهج انتهت، وذلك حتى يتسنى لهم التجهيز للإجازة مبكراً.

تواصل

يرصد ممثلو وسائل إعلام رياضي، تجاهل مسؤولي اتحادات وأندية رياضية، الردّ على اتصالاتهم واستفساراتهم، ورفض الإدلاء بأية تصريحات تتناول اتحاداتهم أو أنديتهم، بدعوى أن أخبارهم تصل عبر القنوات الرسمية، ما يحرم القراء الاطلاع على الكثير من التفاصيل.

سوق

اقترح قارئ على الجهات المعنية العمل على تطوير المحال الصغيرة التي تقوم ببيع الخضراوات والفاكهة بشارع القدس في عجمان، بتحويلها إلى سوق صغيرة بحيث تكون داخل مبنى مغطى بالكامل ومكيف، بدلاً من وضعها الراهن، خصوصاً أنها تشهد إقبالاً من المتسوقين.

أكياس

لاحظ متسوقون أن طرق حمل مشترياتهم من منافذ التجزئة اختلفت بعد تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، إذ يصطحب الكثير منهم أكياساً قابلة لإعادة الاستخدام من منازلهم، فيما يحمل آخرون أغراضهم البسيطة من دون أكياس.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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