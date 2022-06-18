"نقل عجمان" توضّح تفاصيل خطوط الحافلات داخل وخارج الإمارة

المصدر: مينا غالي- عجمان

حددت هيئة النقل في عجمان، تفاصيل وأوقات عمل الحافلات الخاصة بها، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل يحقق أفضل سُبُل الراحة والرفاهية.

وذكرت الهيئة أن خدمة مشروع حافلة تحت الطلب، والذي يعمل في عدد من المناطق الحيوية في إمارة عجمان، تتوفر حالياً في عدد من المناطق من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويتميز المشروع بتشغيل حافلات صغيرة للعمل تحت الطلب لتلبي احتياجات قاطني وزوار الإمارة، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة بطرق ذكية باستخدام التطبيق الذكي Ajman BOD، الذي يتميز بسهولة استخدامه لطلب الخدمة.

وتعمل الحافلات على تقليل المسافة ووقت انتظار العميل للمواصلات العامة، حيث تربط مناطق الامارة بالحافلات العامة ويتم تحديد مسار الحافلات عبر الذكاء الاصطناعي لحظياً بناء على طلبات الخدمة وحالة الطريق، والذي يساهم في تقليل الازدحامات المرورية والزمن المستغرق للرحلة.

يقوم العميل بتحديد موقعه وتحديد الوجهة المراد الذهاب إليها عبر التطبيق الذكي وبالتالي يقوم التطبيق بتحديد أقرب حافلة لتلبية الطلب ويتم توجيه العميل لأقرب موقف افتراضي وبذلك يتم المساهمة على تحقيق التكامل بين خدمات النقل الجماعي بالميل الأول والأخير.

كما أوضحت هيئة النقل تفاصيل الخطوط الداخلية والخارجية لحافلاتها التي تم تخصيصها لغرض نقل الركاب وهي على النحو التالي:

أولاً الخطوط الداخلية: الجرف/ aj1 – الصناعية/ aj2- الحميدية/ aj3 – شارع الشيخ عمار/ aj6- الجرف السريع- خط مشيرف/ aj7- محطة المصلى (المحطة الرئيسية)- مغذي مدينة الإمارات.

ثانياً الخطوط الخارجية: مطار دبي الدولي – الشارقة/ shj1- الصناعية الرولة/ shj2- محطة سنتربوينت دبي DXB1- أم القيوين/ UAQ- أبوظبي/ AUD.

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