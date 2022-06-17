18.4 ألف كيلومتر طول طرقات دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إجمالي طول الطرق التي أنجزتها يبلغ حالياً 18 ألفاً و475 كم، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف طول نهر الأمازون الشهير المقدر طوله بـ6992 كيلومتراً، والذي يجري في دول عدة في قارة أميركا الجنوبية تضم البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا.

وتتضمن أحدث وأهم المشروعات التي أنجزتها الهيئة مشروع تطوير طريق دبي العين الذي افتتحته في نهاية الشهر الماضي، بكلفة إجمالية بلغت ملياريّ درهم، وتم تنفيذه في إطار الخطة الاستراتيجية للنقل في إمارة دبي. ويمتد الطريق بطول 17 كيلومتراً، من تقاطع طريق دبي-العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بوكدرة مع شارع رأس الخور.

وكان طريق سيح الدحل من بين آخر مشروعات الطرق التي أنجزتها الهيئة، حيث افتتح ايضاً الشهر الماضي وتم تطوير وتوسعة الشارع الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عبر تنفيذ طريق جديد بطول 11 كم.

وكان من أهم مشروعات الطرق التي نفذتها الهيئة في السنوات الأخيرة، مشروع الطرق المؤدية إلى منطقة المعرض الدولي إكسبو 2020 الذي نفذ على ست مراحل بكُلفة إجمالية قدرت بثلاثة مليارات درهم.

وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مشروعين قيد الإنجاز ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية للطرق في دبي، وهما مشروع تطوير شارع المنامة، الذي يتضمن تحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وسيتم إنجازه في سبتمبر المقبل، ومشروع تطوير تقاطع المدينة الأكاديمية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويتوقع إنجازه في ديسمبر المقبل، وسيتم مستقبلاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من المدينة الأكاديمية، حتى تقاطعه مع شارع العوير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news