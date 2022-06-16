المصدر: الإمارات اليوم

بنوك

يواجه متعاملو معظم البنوك، الذين يراجعون فروعها الكائنة في دبي مول، تأخيراً في إنجاز معاملاتهم، بسبب العدد الكبير من المراجعين، مطالبين بزيادة أعداد الموظفين، والتوسع في مساحات المقار التي تعد صغيرة نسبياً قياساً بأعداد المراجعين.

مشاة

طالب سكان بمنطقة الجرف في عجمان بإنشاء جسر ومناطق متعددة لعبور المشاة على شارع الشيخ عمار، نظراً لصعوبة عبور الطريق، عقب إتمام عمليات التوسعة، وتثبيت سياج حديدي في منتصفه، ما يضطر المشاة إلى السير مسافات طويلة، والبحث عن منافذ بين السياج للعبور إلى المنطقة التي تضم العديد من المطاعم والمحال التجارية على جانبي الشارع.

مواقف

أثنى سكان في شارع الانتفاضة بالشارقة على تجربة مواقف السيارات السفلية للمسجد الجديد المقابل لمنطقة مركز شرطة البحيرة، مطالبين بضرورة التوسع في تعميم تلك التجربة، لحل مشكلات الازدحام أمام المساجد، لاسيما خلال أوقات صلاة الجمعة.

أنشطة

طالب أولياء أمور بتوفير أنشطة صيفية في المراكز الخاصة والمدارس، بأسعار مناسبة لجميع الشرائح، بما يساعد في حصول الطلبة على فرصة خوض أنشطة تشغل أوقاتهم في فترة الإجازة الصيفية.

مترو

اقترح متعاملون زيادة عدد ساعات العمل في مترو دبي لمدة ساعة واحدة فقط، خلال أشهر الصيف، لتمتد إلى الساعة الثانية صباحاً بدلاً من الواحدة، لمنح الفرصة لأكبر عدد من ممكن من الأشخاص لاستخدام المترو.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news