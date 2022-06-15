تتضمنا ألعابًا وصورًا كرتونية.. "الداخلية" تجهز غرفًا لتسهيل التحقيق مع الأطفال الأحداث

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن شروع الوزارة في تنفيذ مشروع انشاء غرف تحقيق خاصة بالأطفال، عارضا اليوم الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، صور للنماذج الجديدة لغرف التحقيق مع الأحداث، والتي تم تصميمها بشكل غرف العاب تضمن ملصقات وصور كرتونية، تراعي حداثة سنهم.

وتم تزويد الغرفة بعازل زجاجي يتيح للمحقق مشاهدة الطفل بداخل الغرفة، وتوجيه أسئلة إلى الطفل، في بيئة واجواء تتناسب مع طبيعتهم، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات مراقبة وتسجيل تعمل على توثيق التحقيق الذي تم إجراءه مع الطفل.

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