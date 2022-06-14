المصدر: الإمارات اليوم

تكييف

طالب سكان في أم القيوين، بلدية الإمارة، بتكثيف الرقابة على مُلّاك المباني السكنية وإلزامهم بتشغيل أجهزة التكييف بشكل متواصل في المصاعد والممرات، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة في المرافق التي يستخدمها السكان.

معرض

لاحظ قراء أن بعض المراكز التجارية التي تنظم معارض للكتب، تركّز على الكتب الأجنبية دون العربية، مطالبين الجهات الثقافية المعنية بالأمر بإلزام المعارض بتوفير كتب متنوّعة باللغة العربية لمختلف الأعمار.

توعية

يحرص المجلس المروري الاتحادي على توعية سائقي الدرّاجات الكهربائية «سكوتر» بكيفية القيادة الآمنة، بدلاً من التشدد في المخالفات، تشجيعاً على استخدام هذه الوسيلة النظيفة بيئياً، وسبل قيادتها بطريقة آمنة.

قف

دعا ذوو طلبة إلى تشديد الرقابة على السائقين الذين لا يلتزمون بالوقوف عند رفع إشارة «قف» من الحافلات المدرسية، مشيرين إلى أن بعض السائقين يتجاهلون الإشارة في سلوك يعرض سلامة الأطفال للخطر.

تمويل

طلب قارئ من مندوب أحد البنوك، عدم الاتصال به مجدداً لتقديم عروض التمويل لأنه غير مهتم بالأمر وإزالة اسمه من القائمة التي لديه، وفوجئ برد المندوب بأنه يمكن إزالة الاسم من القائمة فقط لنهاية الشهر، لكنه لا يضمن عدم عودته الشهر المقبل!

ازدحام

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة، الازدحام المتكرر على شارع النضال بمنطقة المدارس في الشارقة، بسبب قيام بعض أولياء الأمور بإيقاف سياراتهم بشكل خاطئ، متسببين في تعطيل حركة السير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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