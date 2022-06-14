41% انخفاض حوادث الدهس في عجمان خلال الربع الأول

المصدر: مينا غالي - عجمان

كشف مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، عن تحقيق انخفاض في معدل الحوادث البليغة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 33%، لافتاً إلى انخفاض حوادث الدهس والإصابات بنسبة 41% لكليهما.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن الربع الأول شهد 27 إصابة جراء حوادث مرورية، فيما تساوت نسبة الوفيات مع الربع الأول من العام الماضي.

وأضاف: «لدينا محاور عدة لرفع السلامة المرورية، أولها رفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، ونفذنا حملات توعية لتعزيز الوعي المروري لدى الأفراد».

وأوضح الفلاسي: «أطلقنا مبادرة (يوم بلا مخالفات)، بحيث يتم اختيار يوم واحد في الشهر لعدم تحرير أي مخالفة، بل يتم إرسال رسالة نصية للمخالف لتوعيته بخطئه، وكيفية تجاوزه فيما بعد»، مشيراً إلى تحرير مخالفات وضبط غير الملتزمين سواء بأجهزة ضبط السرعة (الرادار)، أو عبر الدوريات، واستخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في ضبط سلامة الطريق.

وذكر أن هناك أربعة مسببات رئيسة للحوادث المرورية، تتمثل في السرعة الزائدة، وعدم الانتباه، وعدم ترك مساحة (مسافة الأمان)، والانحراف المفاجئ، مشدداً على أنه يتم فرض غرامات مغلظة على المخالفين، لوقف السلوك غير المنضبط على الطريق، والتقليل من مخاطره قدر الإمكان.

ولفت الفلاسي إلى أن جهود التوعية أثمرت تحقيق نسبة شعور بالأمن على الطريق بلغت 96.3% خلال عام 2021، منوهاً بمبادرات تعزيز سلامة طلبة المدارس، وحملات توعية الطلبة وذويهم والمشرفين على تنقلهم، حيث نجحت في خفض الحوادث المرورية المدرسية إلى صفر خلال العام الماضي.

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