رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس روسيا الاتحادية بـ"يوم روسيا"

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة "يوم روسيا".

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news