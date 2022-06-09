تعرف إلى ..أكثر الأسئلة تكراراً حول تعرفة الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أصدرت بلدية دبي دليلاً بشأن تعرفة الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في دبي، التي ستطبق لأول مرة في الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت البلدية في دليلها الجديد، أجوبة على أكثر الأسئلة تكراراً، حول التعرفة، لتوضيح كافة التفاصيل لأفراد المجتمع قبل تطبيق القرار.

وشملت أهم الأسئلة ما يلي:



ماهي مواصفات ونوعية الأكياس التي يشملها القرار؟



التعرفة سوف تطبق على كل الأكياس ذات الاستخدام الواحد المستخدمة لنقل البضائع عند نقطة الشراء وفق المواصفات التالية: كل كيس ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر يشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل



هل يجب أن يلتزم المتجر بتعرفة 25 فلس للكيس؟

على كل المتاجر أن تطبق تعرفة 25 فلس على كل كيس ذات الاستخدام الواحد ويمكن وضع تعرفة مختلفة على البدائل المستدامة (القابلة لإعادة الاستخدام) في حال توفيرها من قبل المتجر.



هل يمكن استخدام الأكياس الورقية كبديل مجاني؟

تطبق التعرفة على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع بما فيها الأكياس الورقية ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر، كما أن المتاجر ليست ملزمة بتقديم بدائل مجانية حيث الهدف دفع تغيير في سلوكيات المستهلك من أجل الحفاظ على البيئة المحلية.



هل تعتبر التعرفة اجبارية على المحلات أو هي اختيارية؟

تعتبر التعرفة اجبارية على كل المحلات التي تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع.



هل يمكن توفير أ كياس من نوعية أخرى كبديل للأكياس البلاستيكية؟

نعم، ولكن تطبق التعرفة على البدائل إذا كانت المواصفات تطابق الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع



متى سيتم تطبيق التعرفة؟ ومتى سيتم منع تداول الاكياس بشكل عام؟

سيتم تطبيق التعرفة بدءا من 1 يوليو 2022 وصولا للحظر الكامل خلال عاميين.



هل لدي مهلة لتنظيم آلية العمل وتغطية احتياجات القرار؟

نعم هناك مهلة أربعة أشهر لتطبيق التعرفة ومن ثم سنتين لحظر استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد كما سوف يتم تحديد السلع المحظورة في وقت لاحق.



كيف أوضح القيمة بفاتورة الشراء؟

يمكن إضافتها كأي سلعة أخرى يتم تسجيلها على الفاتورة عند الشراء.



هل هنالك سقف لعدد الاكياس التي يتم بيعها للمستهلك الواحد؟

لا يوجد سقف لعدد الأكياس التي يتم بيعها للمستهلك الواحد، ولكن نوصي بأن يتم تدريب العاملين على نقاط الدفع على ترشيد استخدام الأكياس عند تعبئة وتسليم المشتريات.



هل يتم احتساب التعرفة حتى وإن احضر المستهلك ا كياسه الخاصة؟

لا يتم احتساب التعرفة في حال أحضر المستهلك أ كياسه الخاصة.



لمن تعود أيلولة الإرادات من الأكياس ذات الاستخدام الواحد؟

أيلولة الإيرادات تعود للقطاع الخاص ونوصي بأن يتم هبتها لدعم المبادرات المستدامة إما من خلال الشركة أو من خلال الجمعيات البيئية والمجتمعية المحلية.

لماذا تم فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد وماهي فوائد القرار؟

تعتبر أكياس البضائع التي تستخدم لمرة واحدة مصد ًرا رئيس ًيا للقمامة العالقة والتلوث في بيئتنا. حيث لا تتحلل هذه الأكياس إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، ولا يتم استخدامها إلا مرة واحدة -ربما مرتين-قبل التخلص منها. حيث يتم استخدام معظمها مرة واحدة فقط لنقل البضائع من المتجر إلى المنزل. فعلى سبيل المثال، تستغرق الأكياس ذات الاستخدام الواحد 400 سنة للتحلل وآلاف السنين للحد من تأثيراتها السلبية. وجدت دراسة ًمن جهة محلية أن حوالي %86 من السلاحف البحرية التي وجدت نافقة على شواطئ بعض الإمارات في الدولة قد استهلكت مواد بلاستيكية ظنا أنها قناديل بحر. كما قد تتسبب هذه الأكياس في انسداد القنوات الهضمية ونفوق بعض الحيوانات، مثل الإبل والماعز والغزلان. وقد وجدت دراسة من هيئة البيئة في أبو ظبي أن %50 من جمال النافقة قد استهلكت مواد بلاستيكية.



و تجدر الإشارة إلى أن البدائل غالباً ما لديها بصمة بيئية أكبر من الأكياس البلاستيكية إلا أنها أسهل للإداًرة في مرحلة التخلص وتتسبب بأضرار بيئية وصحية أقل، شريطة أن يتم حسن استخدامها. فعلى سبيل المثال، إنتاج الأكياس الورقية أيضا مضرة بالبيئة ويؤدي إلى قطع كميات كبيرة من الأشجار واستهلاك موارد وطاقة كبير، وبالتالي فإن استخدامها أيضا يستوجب دفع الرسوم المفروضة. لدى الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بصمة بيئية أقل عن الأكياس الورقية في مرحلة التصنيع لكن اضرارها تكمن في مرحلة التخلص. نحتاج إلى استخدام الأكياس الورقية ثلاث إلى سبع مرات على الأقل ليكون لها تأثير أقل على البيئة من أ كياس نقل البضائع المصنوعة من البلاستيك غير قابل للتدوير.



ماهي قيمة تعرفة الاكياس؟ وهل هنالك سقف لعدد الاكياس التي يتم شراؤها؟

يبلغ الحد الأدنى لرسوم الأكياس ذات الاستخدام الواحد 25 فلس ولا يوجد حد لعدد الأكياس التي يتم شرائها.



كيف ستوضح فاتورة الشراء هذه التعرفة؟

سوف يتم تسجيل الكيس كسلعة من ضمن المشتريات على فاتورة المشتريات نفسها.



هل التعرفة مطلوبة في حال عدم حاجتي لشراء أي أ كياس؟

لا. التعرفة تكون فقط على الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع التي يتم أخذها من المتجر عند شراء البضائع.



هل هنالك متاجر أو أنشطة معفاة من دفع هذه التعرفة؟

لا، تشمل التعرفة جميع المتاجر التي تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع وتشمل على سبيل المثال متاجر بيع بالتجزئة والمطاعم والصيدليات وخدمات التجارة الالكترونية وخدمات التوصيل.



متى سيتم تطبيق قرار التعرفة وقرار منع تداول الاكياس؟

سيتم تطبيق التعرفة بدءا من 1 يوليو 2022 ويتم الحظر بعد سنتين، كما سوف يتم تحديد السلع المحظورة في وقت لاحق.



هل بإمكاني احضار أ كياس وحقائب لاستخدامها بدلا ًمن شراء الاكياس البلاستيكية من المحل؟

نعم، يمكن احضار أ كياس وحقائب لاستخدامها بدلا ً من شراء الأكياس البلاستيكية من المحل وهذه هي الممارسات المستدامة المطلوب تبنيها.



هل استخدام حقائب التسوق القابلة للاستخدام مرات متعددة آمن من الناحية الصحية؟

معظم أكياس التسوق متعددة الاستخدام تصنع من مواد قابلة للتنظيف والغسل وإعادة التدوي

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