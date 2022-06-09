رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إسرائيل

المصدر: أبوظبي وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم - في قصر الشاطئ - نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس الوزراء الضيف الذي قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" ..مشيداً بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم.

كما هنأ معاليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً لسموه التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية ..وعبر عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء إسرائيل مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل.

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