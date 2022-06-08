المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ضرورة قيام الفئات المعنية بالتجنيد بالتسجيل في الوقت المحدد عبر موقعها الإلكتروني، وتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية.

واستعرضت الهيئة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي 10 حالات تستوجب التسجيل في الخدمة الوطنية، ضمن الأسئلة الشائعة حول الالتحاق بالخدمة الوطنية.

والحالة الأولى، الطالب الذي يدرس في نظام التعليم الأجنبي، ويتوجب عليه الالتحاق بالصف الثالث عشر، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه التسجيل في موقعها وتوضيح موقفه من الخدمة الوطنية وتقديم ما يثبت استمراريته في الدراسة، تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكدت وجود لجنة مختصة ستتولى مراجعة طلبه، وإشعاره بتأجيل الخدمة الوطنية.

والحالة الثانية، إذا كان الشخص في رحلة علاج خارج الدولة، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه التسجيل في موقعها، وتحديد موقفه من الخدمة الوطنية، وتقديم ما يثبت من خلال الجهة الموفدة للعلاج سواء بالحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو حضور أحد الأقارب.

والحالة الثالثة، شخص معيل لعائلته، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه التسجيل في موقع الهيئة، وتوضيح موقفه من الخدمة الوطنية، وتقديم طلب التأجيل، وإرفاق المستندات التي تثبت حالته.

وأكدت أن اللجنة المختصة ستقوم بمراجعة طلبه، وإبلاغه بقرارها، علماً بأن الابن المعيل يُعفى مؤقتاً من الخدمة الوطنية.

والحالة الرابعة، شخص لم يتمكن من إكمال الفحص الطبي في الوقت المحدد، إذ أكدت الهيئة أنه يتعرض للمساءلة القانونية كل من يتخلف عن التسجيل في الخدمة الوطنية في الوقت المحدد، ونصحت بالتسجيل مبكراً وإكمال جميع مراحل التسجيل، وعدم التخلف عن المواعيد الطبية، ومراجعة الهيئة فوراً في حال وجود مشكلة في التسجيل.

والحالة الخامسة، طالب يدرس في مدارس خاصة، حيث أكدت الهيئة أنه يجب على أبنائنا الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة استكمال إجراءات تصديق ومعادلة شهادات الثانوية العامة لدى وزارة التربية والتعليم.

والحالة السادسة، شخص من أصحاب الهمم، ويتعذر عليه الالتحاق بالخدمة الوطنية، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه التسجيل في موقعها، وتحديد موقفه من الخدمة الوطنية وتقديم ما يثبت حالته الصحية، وسوف تقوم لجنة مختصة بمراجعة طلبه وتحديد الدرجة الطبية.

والحالة السابعة، شخص يستعد لقضاء العطلة الصيفية خارج الدولة، ويرغب في التسجيل بعد عودته، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه الانتهاء من التسجيل في الموقع الالكتروني للهيئة وإكمال متطلبات الفحص الطبي والتنسيب لمركز التدريب قبل السفر تجنباً للتخلف والتعرض للمساءلة القانونية.

والحالة الثامنة إذا كان الشخص عسكرياً سابقاً، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه التسجيل وتحديد موقفه من التجنيد وتقديم ما يثبت ذلك.

والحالة التاسعة لشخص يدرس حالياً خارج الدولة ويرغب في إعفائه من التسجيل، إذ أكدت الهيئة أنه يتوجب عليه التسجيل وتحديد موقفه من التجنيد وفي حال الدراسة الجامعية، يجب عليه تحديث بياناته سنوياً لدى الهيئة وإثبات استمرارية الدراسة.

والحالة العاشرة بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من فتح حساب بنكي لأن أعمارهم تقل عن 18 سنة، إذ حثت الهيئة الطلبة على المسارعة في التسجيل وإنهاء إجراءات الالتحاق بمراكز التدريب، علماً أنه يمكنهم تقديم رسالة البنك (الايبان) في أي وقت أثناء الخدمة، وسوف يحصلون على جميع مستحقاتهم المالية بأثر رجعي.

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