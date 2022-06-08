المصدر: الإمارات اليوم

فحص

دعا قراء إلى توفير اعتمادات رسمية عبر علامات واضحة توضع على منتجات الفحص المنزلي الذاتي لـ«كورونا»، والتي انتشرت بشكل لافت في مختلف منافذ البيع أخيراً، لافتين إلى أن تلك المنتجات تساعد على إجراء الفحوص الدورية للمتعاملين دون الاضطرار للتوجه للمراكز الطبية.

مخالفات

طالب سكان في المدينة العالمية بتشديد الرقابة على ظاهرة الركن غير القانوني للمركبات في المواقف، وتحرير مخالفات لغير الملتزمين، لافتين إلى أن هذا السلوك يغلق الطريق على الآخرين، ويمنعهم من تحريك مركباتهم.

احتيال

اشترى متعامل منتجاً عبر الإنترنت وفوجئ بعد يوم واحد بتلقيه رسالتين عبر البريد الإلكتروني تطلبان منه الضغط على روابط مرفقة وتسجيل بيانات شخصية وبنكية لتلقي الطرود، لكن اتضح أن الروابط بغرض الاحتيال المالي، مبدياً استغرابه تلقي هاتين الرسالتين بالتزامن مع عملية الشراء التي أجراها.

تأمين

اشتكى قراء تأخر صدور الموافقات الخاصة بتلقي العلاج من شركات التأمين، لافتين إلى وجود حالات حرجة تستدعي تدخلاً عاجلاً وتتأخر الموافقات بشأنها، مطالبين بتحديد أطر زمنية واضحة لإصدار هذه الموافقات.

البرشاء

اشتكى سكان في منطقة البرشاء وجود ازدحام مروري ملحوظ في شوارع المنطقة وبشكل يومي في ظل قلة عدد المخارج. ودعوا الجهات المعنية إلى حل المشكلة، خصوصاً أن المنطقة شهدت زيادة سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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