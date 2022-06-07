المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

تقوم بعض المحال الموجودة في سور نادي عجمان بترك دراجة أو كرسي أو أي عائق من أجل منع السيارات من التوقف أمامها، ما دفع سائقين إلى المطالبة بوضع آلية للرقابة على مثل هذه التصرفات.

شكوى

قام متعامل لدى بنك دبي الإسلامي بتقديم شكوى، واستمر ينتظر لفترة امتدت أكثر من ثلاثة أسابيع للتواصل من أجل حل المشكلة، لكن البنك تعلل بأنه اتصل بالعميل ولم يلق رداً، دون أن يترك أي رسالة، أو رقم لمعاودة الاتصال.

مصرف

تلقى عميل لدى مصرف عجمان رسالة عبر خدمة «واتس آب» من رقم يحمل اسم البنك، تؤكد له إمكانية إنجاز بعض خدمات البنك عبر «واتس آب» ما دفعه للتساؤل عن مدى صحة ذلك.

تأمين

قدمت شركة اتصالات خدمة جديدة لعملائها خاصة بالتأمين الصحي، حيث استقبل عملاء رسالة نصية من الشركة تفيد بإمكانية الحصول على التأمين الصحي، وتصميم البوليصة، وفق احتياجات العميل.

تذاكر

لاحظ مقيمون ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير جداً خلال فترة الصيف، ورأى بعضهم أن الزيادة الكبيرة غير مبررة، إذ ربما تمنعهم من السفر إلى بلدانهم صيفاً، علماً بأنهم لم يتمكنوا من السفر خلال العامين الماضيين بسبب وباء كورونا.

كاميرات

أشاد مقيمون في بنايات سكنية بإمارة عجمان بفكرة وجود كاميرات مراقبة في كل الأدوار وداخل المصاعد بالبنايات، والتي من شأنها الحد من أي خطورة أمنية ممكنة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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