برامج تأسيسية وتخصصية لموظفي حكومة الإمارة تشمل 13 منظومة

المصدر: الشارقة- مينا غالي

تواصل دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم الاثنين، تنفيذ سلسلة برامجها التأسيسية التخصصية والتدريبية لشهر يونيو، تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد البرامج التدريبية التي تقام بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج (Microsoft Teams) لتدريب الموظفين على عدد من المنظومات في إطار خطط تطوير العمل التخصصي والإداري.

وتأتي البرامج التأسيسية لهذا الشهر في إطار خطط تطوير العمل التخصصي، وتنمية القدرات المعرفية للمشاركين ومهاراتهم المتعلقة بوظائفهم، وتشتمل على 13 منظومة هي (التطوير المؤسسي، الموارد البشرية والتدريب، البرامج التأسيسية، القانونية، المالية، الإحصاء، السكرتارية وإدارة المكاتب، العلاقات العامة والاتصال، وخدمة المتعاملين، التميز والإبداع، الثقافة المجتمعية، السلوكية، والبرامج القيادية) .

ويأتي تنفيذ العمل بهذه الحزمة من المنظومات، سعياً من دائرة الموارد البشرية في امارة الشارقة لخلق كفاءات وطنية حكومية تواكب تطورات العمل وتسهم في رفع كفاءة موظفي الحكومة وتعزز من عمليات التحسين المستمر لأداء الجهات الحكومية وخدماتها.

وتنطلق المرحلة الأولى يوم الاثنين 6 يونيو الجاري، ببرنامج إدارة استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية والذي يستمر لمدة 4 أيام ويستهدف رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب ومديري الادارات، كما سيتم في ذات التوقيت والمدة تنفيذ برنامج الجرائم الإلكترونية في العالم الرقمي للعاملين في مجال تقنية المعلومات.

وتقام في التوقيت نفسه من الشهر الجاري ولفترة 3 أيام برنامج اتيكيت الأعمال والكفاءة المهنية والذي يستهدف كافة المستويات الوظيفية، كما سيكون هناك التخطيط لإدارة ناجحة للعاملين في المجال القيادي والإشرافي، وبرنامج ممارس التطوير المؤسسي والذي يستهدف العاملين في مجال التطوير المؤسسي، كما سيعقد برنامج التفكير الإبداعي وتقنيات الابتكار لكافة المستويات الوظيفية .

وفي السابع من الشهر الجاري وعلى مدى 3 ايام سيكون هناك برنامج العلاقات العامة ودورها في رفع كفاءة المؤسسة ، يستهدف العاملين في المجال الاعلامي والعلاقات العام، وايضاً برنامج الأخصائي المعتمد في خدمة العملاء والذي يستهدف العاملين في مجال خدمات العملاء، كما سيتم طرح اخلاقيات العمل والانتماء الوظيفي لكافة المستويات الوظيفية.

ويتم خلال الفترة من 13 لغاية 16 من شهر يونيو الجاري، تنفيذ برنامج أساليب اعداد البيانات المالية والذي يستهدف العالمين في مجال المالية والمحاسبة، وكذلك برنامج القيادة في ظل التطورالوظيفي للعاملين في المجال القيادي والاشرافي، كما سيطرح برنامج الادوات السبع الجديدة لادارة الجودة الذي يستهدف كافة المستويات الوظيفية، وفي جانبٍ آخر سيكون برنامج إدارة وتطبيق استمرارية الأعمال الذي يستهدف كافة المستويات الوظيفية .

وينعقد خلال الفترة 14 الى 16 من الشهر الحالي برنامج الإدارة القانونية الحديثة للعاملين في مجال الشئون القانونية وبرنامج تنمية مهارت مسؤولي التدريب ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية للعاملين في مجال الموارد البشرية .

وتختتم المرحلة الأولى من برامج شهر يونيو يوم 16 من الشهر الجاري بورشة التثقيف الاداري التي تستهدف كافة المستويات الوظيفية ، على ان يتم الاعلان لاحقاً عن المرحلة الثانية من البرنامج.

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