رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك السويد باليوم الوطني لبلاده

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقية تهنئة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى ماجدالينا أندرسون رئيسة وزراء مملكة السويد.

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