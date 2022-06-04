رئيس الدولة: متفائلون بأن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً وعزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عن سعادته بزيارة إمارتي الشارقة وعجمان، ولقاء أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر " سعدت بزيارة إمارتي الشارقة وعجمان ولقاء أخي سلطان القاسمي وأخي حميد النعيمي.. دفع مسيرة الوطن إلى الأمام وتعزيز مكتسباته وتحقيق سعادة شعبنا، هي أولوياتنا القصوى وهدفنا الأسمى.. وبعون الله ثم بدعم إخواني.. متفائلون بأن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً وعزة."

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