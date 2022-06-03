«طرق دبي» تجري صيانة شاملة لـ 74 قطاراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أنهت هيئة لطرق والمواصلات في دبي أعمال الصيانة لـ74 قطاراً، حتى أمس.

وتحرص الهيئة على إجراء برامج الصيانة الشاملة (Overhaul) دورياً لعربات المترو والسكك الحديدية، لتحقيق وتعزيز السلامة والأمان للركاب في تنقلاتهم اليومية.

وتنفذ برامج الصيانة بالتعاون مع «كيوليس-ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، مُشغل مترو وترام دبي، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.

كما تُجرى عمليات الصيانة الشاملة وفقاً لتوصيات الشركة المُصنّعة لمعدات المترو (Original Equipment Manufacturer).

وقال مدير إدارة الصيانة في مؤسسة القطارات في الهيئة، محمد الأميري، إن «القطارات أكثر وسائل النقل العام حرَجاً وحساسية في أعمال الصيانة بمختلف أنواعها، لأن إجراءها استناداً إلى خطط مدروسة يحقق أعلى درجات السلامة والأمان لنظام تشغيل القطارات ككل، وبالتالي ضمان سلامة الركاب وتنقلهم براحة وأمان».

وأوضح الأميري: «نتّبع في إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات نوعين من برامج وأعمال الصيانة، هما: الصيانة الخفيفة، التي تُجرى كل 14 يوماً، أو ربع سنوي، والصيانة الثقيلة، وهي عبارة عن عمليات إصلاح القطارات وفقاً لعدد الأميال المقطوعة».

ويعتبَر LV2 أعلى مستوى من مستويات الصيانة، ويشمل إصلاح كل نظام فرعي للقطارات، مثل عربات المترو ووحدة التروس ومحرك السحب ومحامل الدورية ووحدة فرامل الدوس وأبواب القطار وVAC والصمامات الهوائية.

وتسند أعمال الصيانة إلى فريق فني متخصص، يتمتع أفراده بمهارات عالية، ويتكوّن من 85 موظفاً تقنياً، بمن في ذلك الفنيون وقادة الفريق والمهندسون المختصون بتنفيذ برنامج صيانة إصلاح القطارات، ويعملون في ثلاث نوبات لإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة في إطار زمني محدد.

وتستغرق صيانة كل قطار نحو 15 يوماً من وقت الاستجابة حتى تكتمل أعمال الصيانة الشاملة.

وأنجز الفريق، حتى أمس، أعمال الصيانة لـ74 قطاراً، خلال 348 ألفاً و324 ساعة عمل.

وتتم أعمال الصيانة الشاملة للقطارات في ورشة صيانة مكيفة ومجهزة تجهيزاً جيداً في مستودع القصيص، وتحتوي الورشة على جميع التسهيلات لإجراء الصيانة الثقيلة.

والورشة مجهزة برافعة علوية، ورافعة ذراعية، ونظام رفع للقطارات والعربات، وترتيب الوصول إلى السقف، وآلة غسل جزئية، ومختبر كهربائي، ومكبس عجلات، ومقاعد اختبار، لتنفيذ مختلف أعمال الصيانة والاختبار.

جدير بالذكر أنه تم إجراء أول صيانة شاملة للقطارات والسكك الحديدية في مترو دبي من 2015 إلى 2019، وقد بدأ برنامج الصيانة الثاني (Overhaul LV2) للقطارات في يناير 2020، وسيتم الانتهاء منه بحلول الربع الثاني من عام 2023.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news