طقس صحو وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س. والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الـ15:12 والمد الثاني عند الـ01:48 والجزر الأول عند الـ08:38 الجزر الثاني عند الـ19:29. وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الـ11:29 والمد الثاني عند الـ22:01 والجزر الأول عند الـ17:04 الثاني عند الـ04:56.

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