المصدر: الإمارات اليوم

حافلات

طالب سكان بالشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بتشديد الرقابة على صيانة الحافلات المدرسية، إذ تعطل بعضها في الطرق أخيراً، كما عانى طلبة تعطل التكييف داخل الحافلات، ما اضطر ذويهم إلى منعهم من الذهاب إلى المدرسة.

لياقة

تعهد مركز لياقة بدنية شهير في دبي، بتعويض رواده عن توقف حمام السباحة والخدمات المرفقة به، مثل الجاكوزي لفترة زادت على خمسة أشهر، وبعد انتهاء الصيانة لم يحترم تعهداته، رغم تسجيل أسمائهم والاتفاق معهم، على مد فترة عضويتهم بقدر تعطل الخدمات.

زحام

شكا سائقون الزحام الخانق فوق جسر التعاون في أوقات الذروة، بسبب كثافة مرور الشاحنات في الطريق الذي يخدم منطقة التعاون، مطالبين بإيجاد حل لتقنين مرور المركبات الثقيلة.

سرعة

طالب سكان في عجمان بزيادة حد السرعة في بعض الشوارع التي تضبط فيها أجهزة الرادار على سرعات قليلة، لا تتناسب مع إمكانات السيارات الحديثة، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لمخالفات نتيجة عدم الانتباه في شوارع حدد لها 50 أو 70 كيلومتراً في الساعة فقط.

حملة

لاحظ سكان في عجمان قيام الجهات المعنية بحملة واسعة في منطقتي البستان وليوارة «2» لرش الذباب والبعوض، للمحافظة على البيئة وصحة المجتمع، لافتين إلى أهمية استمرار مثل هذه الحملات بشكل دوري وتكثيفها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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