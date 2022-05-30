%95 حجم الاعتماد على المياه المُحلاة في الشارقة

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

أكد مدير إدارة المياه في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس فيصل السركال، أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضمان توفير واستمرارية إمدادات المياه لسكان إمارة الشارقة وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والجودة. وتتبنى الهيئة في تشغيل محطات تحلية المياه أفضل الممارسات وأحدث الأنظمة الإدارية المتكاملة في مجال إدارة المياه، كما تعمل على تسخير التقنيات الحديثة لدعم وتسريع الإجراءات. وقال السركال لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المشتركين كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل من خلال عدد من البرامج تنفذها إدارة الترشيد. وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في مناطق إمارة الشارقة كافة، وتوفير إمدادات المياه، موضحاً أن شبكات المياه تمتد لأكثر من 5500 كيلومتر في الشارقة ويبلغ الإنتاج 105 ملايين غالون يومياً في إمارة الشارقة، وتعتمد الهيئة على إنتاج المياه المحلاة بنسبة 95%.

وأشار إلى أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية، وموارد المياه غير التقليدية، التي تشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال، والتركيز على محور إدارة الطلب على المياه، ومن خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء ومراقبة جودة المياه وكفاءة الإنتاج ومراقبة الشبكات وإيجاد حلول لكميات المياه الفاقدة والهدر وتجنب تلوث المياه وتخزين المياه وتكثيف جهود التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها. وأشار إلى أن الهيئة تسخر إمكاناتها الفنية والتشغيلية في الظروف كافة لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية، وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه، للحصول على مياه ذات جودة عالية. وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه حيث تعتمد على شبكة رقمية، وتعتمد على برنامج محاكاة ونمذجة للشبكة بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية، كما يتم ضخ المياه بأدنى ضغط ممكن حتى يتم التحكم في التسربات والمحافظة على المياه، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه في تنفيذ خطوط شبكات المياه.

وأكد مدير إدارة محطات المياه والتحلية المهندس عصام الملا، أن الهيئة تسخر إمكاناتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه، للحصول على مياه ذات جودة عالية.

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