رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الهام علييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى علي اسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

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