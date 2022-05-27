الشيخة فاطمة تعزّي الملكة رانيا العبدالله بوفاة والدها

المصدر: أبوظبي - وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله حرم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة المغفور له الطبيب فيصل صدقي الياسين والد جلالتها أعربت من خلالها عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.

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