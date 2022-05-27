رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن بوفاة والد الملكة رانيا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بوفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، برقيه تعزيه مماثلة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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