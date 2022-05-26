المصدر: الإمارات اليوم

درّاجات

قال سائقون إنهم يفاجأون في بعض الأحيان لدى استخدامهم للدوارات المرورية بسائقي الدرّاجات النارية داخل الدوار خلال لحظات خاطفة، نظراً للسرعات العالية لهذه الدراجات وقدرتها على الانعطاف والتحرك بمرونة أكبر.

تذاكر

فوجئ متعامل بسرعة نفاد المقاعد الخاضعة للعروض الترويجية التي طرحتها شركة طيران أخيراً، متسائلاً عن جدوى هذه العروض كونها تنفد خلال دقائق.

ضوضاء

تساءل قراء عما إذا كانت هناك معايير خاصة يمكن لشركات البناء اتباعها من أجل تخفيف مستويات الضوضاء داخل مواقع الإنشاءات، خصوصاً تلك الموجودة في قلب الأحياء السكنية؟

حافلات

شكا أولياء أمور طلبة في مدرسة الشارقة الدولية الخاصة تعطل حافلات، ووقوفها في الشارع، وتعطل أجهزة التكييف وقت العودة للبيوت وهي مكدسة بالطلبة، ما يتسبب في تعرض أبنائهم لحالة من الاختناق والتعرق الشديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مطالبين هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتدخل حماية لسلامة الطلاب.

بنوك

شكت متعاملة مع أحد البنوك، عدم توافر «خدمة العملاء» في المصرف، خلال الفترة المسائية، على الرغم من أن العمل ممتد به حتى الساعة التاسعة ليلاً، مطالبة بضرورة أن توضح إدارة البنك للمتعاملين أنها لن توفر خدمة العملاء في هذه الفترة، مع تحديد الخدمات التي ستقدم بالتحديد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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