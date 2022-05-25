حكومة دبي توقع اتفاقية شراكة مع الأنصاري للصرافة

المصدر:
  • موقع الامارات اليوم
التاريخ:

وقعت حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ومؤسسة حكومة دبي الذكية،  اتفاقية شراكة مع الأنصاري للصرافة، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من استخدام بوابة السداد الرقمي الحكومية، لإتمام عملية الدفع عبر تطبيق "الأنصاري للصرافة" وذلك وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر".

 

 

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