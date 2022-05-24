المصدر: الإمارات اليوم

مرور

اشتكى سائقون من الازدحام المروري بصورة شبه دائمة في الدوار القريب من جريدة الخليج بمنطقة الخان في الشارقة، وخصوصاً في الفترة الصباحية، مطالبين بإيجاد حل لتلك المشكلة، التي تتسبب في تأخيرهم عن أعمالهم وتهدر الكثير من الوقت.

صيدليات

أثنى قراء على طرح سلاسل صيدليات في دبي والشارقة أخيراً لعروض تخفيضات، ومنح المشترين منتجاً مجانياً عند شراء منتج من عبوات للمكملات الغذائية أو بعض مستحضرات العناية، داعين إلى أهمية التوسع وتعميم تلك المبادرات بين الصيدليات.

مواقف

قال سكان في منطقة التعاون بالشارقة إن إغلاق عدد من الساحات الترابية أخيراً، والتي كانت تستخدم من قبل كمواقف مجانية للسيارات، تسبب في معاناة أصحاب السيارات جراء التكدس والإيقاف العشوائي للسيارات في المساحات المتوافرة بالمنطقة خصوصاً أن بعض البنايات لا توجد فيها مواقف للمركبات.

مشرفون

طالب رواد حدائق بتعيين مشرفين على مناطق ألعاب الأطفال في الحدائق العامة، التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات، حفاظاً على سلامتهم، ولضبط سلوكيات الأطفال حيث أن بعضهم يعرضون أنفسهم للخطر دون دراية منهم بقواعد اللعب في الأماكن المفتوحة.

خداع

اشتكى مستهلكون تعرضهم للخداع من قبل شركات، تتصل بهم لإخبارهم بحصولهم على خدمات تنظيف مجانية لمنازلهم، باستخدام جهاز مبتكر، ليكتشفوا لاحقاً أن جلسة التنظيف ما هي إلا وسيلة للدعاية، وإقناعهم بشراء المنتج الذي يكون غالي الثمن عادة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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