حظر الاستخدام 1 يونيو.. 50 فلساً الحد الأدنى لأسعار أكياس التسوق صديقة البيئة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت هيئة البيئة أبوظبي، 50 فلساً الحد الأدنى لسعر أكياس التسوق البديلة للأكياس مستخدمة لمرة واحدة، مشيرة إلى أن الرسوم التي ستقوم منافذ البيع بالتجزئة بتحصيلها من الجمهور ثمناً لهذه الاكياس سيتم استخدامها في تنفيذ مبادرات مستدامة، والتوعية المتعلقة بخفض الاعتماد على المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، مشيرة إلى أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يونيو المقبل.

وتفصيلاً، وقعت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي على إعلان طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في عام مارس 2020 والتشريعات التابعة لها لضمان نظافة بيئة الإمارة البحرية والبرية من مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأوضحت هيئة البيئة أبوظبي، أن الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام ستباع بأسعار تبدأ من نصف درهم للكيس الواحد، ويمكن استخدامها من أربع إلى عشر مرات، مبينة أن الهدف من فرض الرسوم هي دفع الجمهور إلى التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل عام واستخدام البدائل الصديقة للبيئة، فيما ستشهد الفترة المقبلة تنظيم حملات تفتيشية توعوية على منافذ البيع بالتجزئة، ليتم بعدها توعية البقالات والمخابز بضرورة استخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام.

وجاء الإعلان الذي وقعت عليه شركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي إدراكاً منها للآثار المتعلقة بمخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على الأنواع البحرية والبرية والطيور التي تنفق بسبب تناولها المواد البلاستيكية، وسلسلة الغذاء البشرية بفعل دخول جسيمات البلاستيك إليها وما يرافق ذلك من تأثيرات على الصحة العامة، وتدهور البيئة البحرية والبرية والأنشطة الاقتصادية نتيجة لانتشار النفايات، فضلا عن التبعات السلبية لانبعاثات غازات الدفيئة على كوكب الأرض بشكل عام والتلوث البصري الناجم عن تطاير هذه المواد.

وقالت أمين عام الهيئة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: "من خلال العمل مع شركائنا نسعى لتطبيق هذه السياسة وتنفيذ عدد من التدابير لتقليل استهلاك المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتحول نحو المنتجات متعددة الاستخدامات، حيث ستشهد المرحلة القادمة الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام".

وأضافت الظاهري "تشكل كمية البلاستيك المستخدم لمرة واحدة 36% من إجمالي الإنتاج العالمي للبلاستيك والبالغ نحو 400 مليون طن سنوياً، أما في دولة الإمارات، يتم مثلاً استهلاك 11 مليار من الأكياس البلاستيكية سنوياً (وفق تقرير عرض في القمة العالمية للحكومات في فبراير 2019) أي ما يعادل 1182 كيس بلاستيك سنوياً على مستوى الفرد. ويعتبر ذلك معدلا مرتفعاً جداً مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ 307 أكياس للفرد سنوياً. وجاء الإعلان ليؤكد على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة التحديات المتعلقة بالمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتأثيرها على البيئة".

وأشادت الظاهري بالمنافذ الموقعة على التعهد الذي يعكس حسهم البيئي وريادتهم في تحمل مسؤولية التغير الايجابي في أنماط الاستهلاك في الإمارة، مؤكدة أن الإعلان يتماشى مع توجه حكومة أبوظبي وسعيها لتعزيز الاستخدام المسؤول للبلاستيك مما يسمح بالاستفادة من فوائده من دون تأثيراته السلبية، ومن دون أن يعني ذلك التحول إلى بدائل أقل استدامة. وانطلاقاً من هذا التوجه تدعو الهيئة جميع منافذ البيع بالتجزئة الأخرى إلى الانضمام إلى هذا التعهد لضمان أفضل النتائج لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وحماية البيئة في إمارة أبوظبي".

والتزمت الجهات الموقعة على تحصيل الرسوم واستخدامها في تنفيذ مبادرات مستدامة، ونشر تقارير حول كيفية صرف هذه الأموال المجمعة، والمساهمة في جهود الحكومة المتمثلة بهيئة البيئة – أبوظبي حول التوعية المتعلقة بخفض الاعتماد على المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وكان قد شهد على توقيع الإعلان، الذي أقيم في مقر الهيئة بمبنى المعمورة، أمين عام هيئة البيئة أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى المدراء التنفيذيون في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي والتي ضمت جمعية أبوظبي التعاونية وسبار، كارفور، لولو هايبر ماركت، شويثرام، وشركة سبينس وويتروس، حيث أبدى الموقعون التزام مؤسساتهم بتنفيذ السياسة، وكذلك الالتزام بتحصيل رسوم على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وذلك بغية خفض استهلاك الأكياس المستخدمة لمرة واحدة.

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