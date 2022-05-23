«طرق دبي» تنفّذ التنقّل المرن في «البرشاء 1و2» خلال الربع الثالث

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدء تنفيذ عناصر التنقل المرن في منطقتَي البرشاء 1 و2، في الربع الثالث من العام الجاري، والانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام المقبل، لافتة إلى أن التنقل المرن في ثماني مناطق (الراس، والبطين، والضغايا، وعيال ناصر، والسوق الكبير، وهور العنز، وأبوهيل، والسبخة)، وسيرتفع عدد مناطق التنقل المرن إلى 29 منطقة، في نهاية 2026.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن التوسع في مشروع توفير عناصر التنقل المرن، يأتي تتويجاً للنتائج المتميزة التي أظهرتها المرحلة الأولى من المشروع الذي نُفذ في مناطق القصيص الأولى والمنخول والكرامة، حيث ارتفع عدد رحلات الدراجات الهوائية في القصيص من 1173 رحلة في 2020، إلى 2346 في 2021، بزيادة 100%، فيما ارتفع عدد الرحلات في الكرامة 23%، وفي المنخول 12%، وبلغت نسبة رضا المشاة في المناطق الثلاث، عن تطوير البنية التحتية، وتوفير عناصر السلامة والتنقل المرن 88%، فيما بلغت نسبة رضا مستخدمي الدراجات الهوائية 87%.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت عدداً من عناصر التنقل المرن لتحسين البنية التحتية في المناطق الثلاث، أهمها، أكثر من 300 مناطق عبور مشاة مرتفعة، ونحو 33 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية المشتركة في بعض المناطق، ونحو 52 كم من مسارات الطرق التي تشترك فيها وسائل التنقل المرن (دون محرك) مع المركبات، وإضافة 2000 لوحة إرشادية وتحذيرية، وتعديل 77 ألف متر مربع من الأرصفة، وتنفيذ 21 استراحة وسبع مناطق ومسارات مظللة، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم، مؤكداً أن المشروع أسهم في ارتفاع مجمل عدد رحلات الدراجات الهوائية في دبي خلال عام 2021، إلى 36 مليون رحلة، مقارنة بنحو 20 مليون رحلة في 2020.

وأضاف الطاير أن خطة التنقل المرن تهدف إلى تطوير بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشروعات التطويرية ومناطق الجذب ومحطات النقل الجماعي، باستخدام وسائل التنقل الفردية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، وتطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف المركبات، ومواقع صعود ونزول الركاب، ومواقف الدراجات الهوائية.

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