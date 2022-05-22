"طرق دبي" تنفذ مشروع التنقل المرن في منطقتي البرشاء 1 و2

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، بدء تنفيذ عناصر التنقل المرن في منطقتي البرشاء 1 و2، في الربع الثالث من العام الجاري، والانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام المقبل، كما أعلنت دراسة وتصميم التنقل المرن في ثماني مناطق هي الراس، والبطين، والضغايا، وعيال ناصر، والسوق الكبير، وهور العنز، وأبوهيل، والسبخة، وسيرتفع عدد المناطق التي يجري فيها تطبيق التنقل المرن إلى 29 منطقة، في نهاية عام 2026.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: إن التوسع في مشروع توفير عناصر التنقل المرن، يأتي تتويجاً للنتائج المتميزة التي أظهرتها المرحلة الأولى من المشروع الذي نُفذ في مناطق القصيص الأولى والمنخول والكرامة، حيث ارتفع عدد رحلات الدراجات الهوائية في منطقة القصيص الأولى، من 1173 رحلة في عام 2020، إلى 2346 رحلة في عام 2021، بنسبة زيادة 100%، فيما ارتفع عدد الرحلات في منطقة الكرامة بنسبة 23%، وفي منطقة المنخول بنسبة 12%، خلال الفترة نفسها، وبلغت نسبة رضا المشاة في المناطق الثلاث، عن مستوى التطوير في البنية التحتية، وتوفير عناصر السلامة والتنقل المرن 88%، فيما بلغت نسبة رضا مستخدمي الدراجات الهوائية 87%. مشيراً إلى أن الهيئة نفذت عدد من عناصر التنقل المرن لتحسين البنية التحتية في المناطق الثلاث، أهمها، أكثر من 300 مناطق عبور مشاة مرتفعة، وقرابة 33 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية المشتركة في بعض المناطق، وحددت قرابة 52 كم من مسارات الطرق التي تشترك فيها وسائل التنقل المرن (دون محرك) مع المركبات، وأضافت 2000 لوحة إرشادية وتحذيرية، إضافة إلى تعديل 77 ألف متر مربع من الأرصفة، وتنفيذ 21 منطقة استراحة وسبع مناطق ومسارات مظللة، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم، مؤكداً أن المشروع ساهم في ارتفاع مجمل عدد رحلات الدراجات الهوائية في إمارة دبي خلال عام 2021، إلى 36 مليون رحلة، مقارنة بنحو 20 مليون رحلة في عام 2020.

ترابط المدينة

وأضاف: تهدف خطة التنقل المرن إلى تطوير بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب ومحطات النقل الجماعي، باستخدام وسائل التنقل الفردية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، وتطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف المركبات، ومواقع صعود ونزول الركاب، ومواقف الدراجات الهوائية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أجرت دراسة شاملة لبناء خطة هيكلية للتنقل دون مركبات في إمارة دبي، ركزت على توفير البنية التحتية المناسبة للرحلات الطويلة والمتوسطة نسبيا لضمان تنقل آمن وسهل للجميع، ووضع استراتيجية التوسع في استخدام وسائل تنقل غير تقليدية (دون محركات) non-motorized transport modes، وتهدف الدراسة إلى إنشاء بنية تحتية صديقة للسكان، وتوفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم ضمن حرم الطريق، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة من خلال تسهيل إمكانية التنقل بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب، وتطوير معايير ومتطلبات الميل الأول والميل الأخير، وزيادة نسبة استخدام وسائل النقل غير التقليدية (دون محركات) مثل المشي وركوب الدراجات، وتطوير دليل متطلبات ومعايير تكامل المواصلات وتطبيقها على جميع مشاريع هيئة الطرق والمواصلات.

تكامل المواصلات

يشتمل مشروع التنقل المرن على تطوير عناصر تكامل المواصلات، وهي متطلبات أصحاب الهمم، ومناطق عبور المشاة المرتفعة، ووسائل تهدئة السرعة، وتحديد مسارات الدراجات الهوائية بمختلف انواعها، ومواقف الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعديلات الأرصفة، ومسارات الطرق المشتركة بين المركبات ووسائل النقل غير التقليدية، وتنفيذ مناطق الاستراحة التي تشمل على مسطحات خضراء وأماكن للجلوس، وكذلك تنفيذ مناطق وممرات مظللة تشجع السكان على التنقل المرن، بالإضافة الى توفير مواقف للمركبات ومواقع لصعود ونزول الركاب

ويستند اختيار المناطق التي ينفذ فيها مشروع التنقل المرن، إلى عدد من الأولويات منها، توفر وسائل النقل الجماعي، ووجود نسبة عالية من مستخدميها، إلى جانب الكثافة السكانية في تلك المناطق، ونوعية استعمالات الأراضي: (سكنية، تجارية، سكنية / تجارية)، والوضع القائم للبنية التحتية للمشاة والدراجات في المنطقة.

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