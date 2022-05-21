رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى ميلو دجوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ميلو دجوكانوفيتش.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى دريتان اباظوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو.

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