المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سوء تخزين

شكا مستهلكون سوء تخزين بعض المنتجات الطازجة الجاهزة للأكل، وقالوا إن بعض منافذ البيع الكبرى تبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك، رغم عدم انتهاء تاريخ صلاحيتها.

فحوص

اقترح سكان أن يتم التدقيق على تنفيذ الفحوص الدورية لأنظمة التكييف المركزي في المنازل، مؤكدين أن ذلك لا يتم بشكل دوري في بعض البنايات، وإن تم فإنه لا يخضع للاشتراطات التي تضمن نظافة الهواء، ومعايير الصحة والسلامة العامة.

جسور

طالب سكان في الشارقة بإنشاء جسور للمشاة على مسافات متقاربة على شارع الوحدة، بهدف الحد من حالات العبور العشوائي التي يقوم بها بعض الأفراد، ما يعرّض حياتهم للخطر، ولتسهيل عملية التنقل بين جهتي الشارع.

خداع

شكا زوّار معارض تسويقية تعرضهم للخداع من قبل شركات سياحية، توزع عليهم بطاقات سحب، فيجدون أنفسهم جميعاً فائزين، وعليهم الحضور لتسلم جوائزهم، ليكتشفوا في النهاية أنها حيلة تسويقية، لبيع منتجات تلك الشركات، فيما لا تتعدى قيمة الجائزة الـ10 دراهم.

تعقيم

طالب مرتادو مستشفيات خاصة بإلزامها تعقيم المقاعد في مناطق الانتظار عقب مغادرة كل زائر، خشية أن يكون حاملاً العدوى، ويصيب من يجلس بعده على المقعد، ما يضمن تحقيق أفضل إجراءات السلامة والوقاية المتعارف عليها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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