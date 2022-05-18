بالفيديو: 10 نصائح لقيادة المركبات دون حوادث أثناء الغبار

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حددت شرطة رأس الخيمة 10 نصائح لقيادة المركبات بأمان عند تشكل الغبار والأتربة والكثبان الرملية للحد من الحوادث المروية نتيجة انعدام الرؤيا على الطريق.

وأوضحت أنه يجب أولا تخفيف سرعة المركبة إذا كانت الرؤيا محدودة على الطريق نتيجة الغبار وتغيرات الطقس، وثانياً ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي التوقف المفاجئ ولحماية مستخدمي الطريق، وثالثاً احتساب خمس ثوانٍ على الأقل للتوقف التام، ورابعاً عدم استخدام الإشارات الرباعية إلا في حالة الوقوف التام أو الوقوف المفاجئ على جانب الطريق لتنبيه السيارات في الخلف لأنه يشكل خطراً كبيراً لاعتقاد السائقين الآخرين أنك متوقف، وخامساً والابتعاد عن مناطق الازدحام المروري والأزمات، وسادساً استخدام الأنوار الأمامية والخلفية الخفيفة للمركبة، وسابعاً التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، وثامناً التأكد من إغلاق النوافذ جيداً أثناء القيادة، وتاسعاً يجب تغيير مسار المركبة بحذر عن الضرورة فقط، وعاشراً تجنب قدر الإمكان الخروج من المنزل في جو الرياح والمحملة بالغبار والأتربة.

شرطة رأس الخيمة: 10 نصائح لقيادة المركبات دون حوادث أثناء الغبار#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/sLunQIg2XZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 18, 2022

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