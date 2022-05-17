"اجتماعية الشارقة" تمنح 9764 بطاقة "سند" المصـرفية

المصدر: الشارقة - مينا غالي

كشفت مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، علياء الزعابي، أن الدائرة منحت 9764 بطاقة "سند" المصرفية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية للحالات المسجلة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث توزعت هذه البطاقات على كافة الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة.

ونوهت الزعابي، إلى أن الارتفاع في نسب الحالات المسجلة أدى بدوره إلى ارتفاع في حجم وقيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة في السنوات السابقة، والسبب يعود إلى ظروف الحياة وارتفاع غلاء المعيشة، موضحة بأنه في حال تحسنت ظروف المستفيد مادياً بوجود دخل مالي له أو وجود من يتولى رعايته وتحمل مسؤوليته من زوج أو ابن أو راتب أوغيره، لا يعود بحاجة إلى مساعدة اجتماعية.

ولفتت إلى أن أكثر الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية هي فئة الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض من المتقاعدين المسجلين، والمتقاعد الذي يستلم مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمتقاعد المستفيد من دعم الأجور.

وتابعت مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية: "هناك شروط عدة للحصول على المساعدات لكافة الفئات، فمثلاً يجب أن تكون المطلقة مواطنة مقيمة في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى شروط الاستحقاق الأخرى مثل شهادة تجديد استمرارية الطلاق وشهادة ثانية بأنها عاطلة عن العمل وشهادة استمرارية الحضانة لأبناءها، وكل هذه الشهادات تكون من المحكمة الشرعية، كما يتم الكشف عن وضعها المادي وإذا كان لديها دخل كالراتب التقاعدي أو مصادر دخل أخرى."

وواصلت: "وتسقط المساعدات الاجتماعية للأرملة في حال تزوجت أو حصلت على وظيفة، ويلغى هذا الشرط إذا كانت الأرملة تخطت سن الـ50 عاماً، أما الأرملة الحاضنة للأيتام فيتم تقييم قيمة المساعدة بناءً على ظروفها المادية والتأكد من كون أولادها لازالوا تحت رعايتها وحضانتها، وكذلك يوجد شروط مطلوبة للفئات الأخرى المستفيدة من المساعدات الاجتماعية."

وأشارت الزعابي، إلى أن كافة المعلومات حول المستفيد من كافة الفئات، يتم الاستطلاع عن أوضاعه المختلفة عبر ربط استعلامي مع مختلف الدوائر الحكومية بالدولة وهي تفوق الـ20 جهة استعلامية في الشارقة.

وذكرت أنه فيما يتعلق بفئة نزلاء المؤسسات العقابية، فالدائرة تهتم بأسر هذه الفئة بجميع أفرادها، وهي من أكثر الفئات احتياجًا ومساعدة واهتماماً ومتابعة لعدم وجود أي دخل لديها ورب أسرتها يقضي محكوميته في المؤسسة العقابية والإصلاحية، لافتة إلى أن مثل هذه الأوضاع يتم التحرك فيها سريعا من قبل لجنة للتدخل السريع، لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها من مواد غذائية وملابس وأجهزة منزلية وتعليم بالإضافة إلى كسوة الأعياد وكذلك مدخول مادي شهري يحدد بحسب الحاجة، وفي حال عدم وجود سكن للأسرة، فيتم التواصل مع الدائرة المعنية بالإسكان لتوفير سكن للأسرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news