لليوم الثاني.. رئيس الدولة يتقبل التعازي من قادة الدول والوفود في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

المصدر: أبو ظبي - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".. من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما تقبل سموه التعازي من.. صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد شقيق عاهل المملكة المغربية الشقيقية.

كما قدم التعازي إلى سموه قادة عدد من الدول الصديقة والشقيقة وملوكها ورؤساء حكوماتها وهم كل من .. الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وفخامة فرانك فالتارشتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وفخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وفخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف وفخامة شوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزباكستان وفخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل وفخامة أوهورو موقاي كنياتا رئيس جمهورية كينيا ومعالي الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان ومعالي بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة ودولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومعالي الدكتور فيليب مبانغو نائب رئيس تنزانيا ومعالي الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش ومعالي الدكتورة بيسيرا توركوفيك نائب رئيس مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك.

وتقبل سموه تعازي .. معالي الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي الدكتور نايف الحجرف أمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومعالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت ومعالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة ومعالي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها ومسؤولو الهيئات والمنظمات.. عن أصدق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في الفقيد .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويجزيه خير المثوبة جزاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته ويلهم عائلته وشعب الإمارات الصبر والسلوان في المصاب الجلل.. مؤكدين أن الشيخ خليفة بن زايد " رحمه الله " كان قائداً حكيماً معطاء كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته وستبقى أعماله خالدة على مستوى الوطن وخارجه.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من الشيوخ.

كما هنأ أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لقيادة دولة الإمارات ليكمل مسيرة القادة المؤسسين ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها متمنين له التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة والعمل لما فيه الخير لشعبه والعالم أجمع انطلاقاً من نهج دولة الإمارات المتواصل منذ تأسيسها والساعي إلى كل خير شعوب العالم أجمع.

من جانبه أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جزيل شكره تقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها أصحاب السمو والجلالة والفخامة والمعالي تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم..كما شكرهم سموه لتهنئته بتوليه قيادة الدولة والتمنيات الطيبة الصادقة التي عبروا عنه لسموه..

متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الشقيقة والصديقة وبلدانهم دوام الخير والتقدم والرخاء.

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