حصة بوحميد: محمد بن زايد إجماع لاتحاد وشعب الإمارات وامتداد لقيم ووفاء المؤسسين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو إجماع لاتحاد الدولة وشعب الإمارات على مزيد من الثقة والقوة والريادة التي بلغتها دولة الإمارات على مدى 50 عاماً ماضية، وإجماع على 50 عاماً مقبلة مليئة بالخير والعطاء والارتقاء، بما يعكس أبلغ صور الوفاء لما أرساه فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من قيم أصيلة ومبادئ سامية، رسخت مكانة دولة الإمارات بإنجازات لا حصر لها.

وأشارت حصة إلى إجماع ووحدة الوطن على القيادة الفريدة والدور الوطني الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤسس مئويتنا، وقائد مسيرة تنمية دولتنا، وحصن ودرع اتحادنا، وقوة ومنعة قواتنا المسلحة، وقدوة أجيال الوطن ومصدر الثقة بمستقبلهم. وبقيادة سموه ستنتقل دولة الإمارات إن شاء الله، إلى مراتب أعلى من العز والمجد والتفوق والريادة، وإلى آفاق شاسعة من النجاح والإبهار والتقدير العالمي.

وأضافت حصة بنت عيسى بوحميد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو امتداد لقيم الاتحاد ووفاء المؤسسين، فهو ظل والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو عضد الاتحاد وسنده القوي، أمضى أعواماً طويلة في خدمة وطنة وتحمّل مسؤولية أبنائه، فسموه كان ولا يزال رجل الوفاء بقيم أصيلة، ومبادئ راسخة، وإنجازات متواصلة ارتقت بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وعززت من سمعة الوطن ومكانة أبناء الإمارات وسط الأمم.

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