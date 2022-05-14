مروان حاجي ناصر: انتخاب محمد بن زايد بداية لمرحلة جديدة من التطور ورفعة الوطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، يعد بداية لمرحلة جديدة، من التطور ورفعة الوطن.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استثنائي يمتلك مكانة كبيرة في قلوب أبناء وطنه، ويمتلك تاريخاً مشرفاً، زاخراً بالإنجازات النوعية التي قاد البلاد إلى تحقيقها، كما يعد انتخابه استمراراً لسجل حافل من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وذكر مراون حاجي أن أبناء الوطن بايعوا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مخلصة على السمع والطاعة، وهي ثقة من الجميع في نهج سموه وسياسته الحكيمة، التي عززت مكانة الوطن محلياً وإقليمياً وعالمياً .

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