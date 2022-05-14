حاكم عجمان: انتخاب محمد بن زايد رئيسا للدولة يؤكد ثقتنا المطلقة وتقديرنا الكبير لقيادته الحكيمة ومسيرته الوطنية

المصدر: عجمان - وام

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.. إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيساً للدولة يؤكد ثقتنا المطلقة في سموه وتقديرنا الكبير لقيادته الحكيمة ومسيرته الوطنية التي رسخت نهضة دولتنا ووضعها على طريق التقدم والازدهار، مؤكدا مبايعته لمزيد من الرخاء والاستقرار، مستندين في ذلك على إرث آبائنا المؤسسين وعزيمة شعبنا الأبي.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن هذه الخطوة تعبير عن الإحساس العالي والتقدير العميق من أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات تجاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما ظل يقدمه سموه لوطنه ومواطنيه من رعاية واهتمام ومحبة.

وأكد سموه أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة يجد منا كل التأييد والترحيب ومن كافة شرائح المجتمع، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهذه القيادة الحكيمة التي اختصنا الله بها، ونحمل لها الكثير من المشاعر الفياضة؛ والإعزاز الصادق، مشيرا إلى أن انتخاب سموه هو التزام علينا تجاه قيادتنا وتلك خصلة سوف تظل ملازمة لنا تبرز في كل الأوقات وفي شتى المناسبات، وقد تم في صورة حضارية مشرقة نفخر بها.

وأوضح سموه أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعني استمرار مسيرة دولة الاتحاد المباركة وهي تنهض سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ورياضيا.. وكان ولازال لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طوال مسيرته الوطنية الحافلة بجلائل الأعمال دور كبير في نهضة دولتنا ووضعها على طريق التقدم والازدهار حتى صارت دولة الإمارات العربية المتحدة علما بين الدول.. وكرس سموه فكره كله من أجل الإمارات، وضرب لنا المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والوفاء للوطن.

وجدد صاحب السمو حاكم عجمان مباركته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، متمنينا له دوام التوفيق والسداد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الرفعة والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

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