ناعيا الشيخ خليفة... عمار المعلا: أرسى دولة التسامح

المصدر: الإمارات اليوم

قال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا - ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الامارات لدى جمهورية مصر العربية، إننا "فقدنا برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ابآ وقائدًا حكيما كرس حياته في سبيل اعلاء وطنه وشعبه، ليقترن اسمه بالعطاء كما يشهد له التاريخ بالتسامح وبالانسانية التي تخطت حدود الوطن العربي بل وشعوب العالم في سبيل ارساء دعائم التسامح والتعايش". واضاف المعلا "نتقدم بتعازينا القلبية الى قيادتنا الرشيدة وحكومة وشعب دولة الامارات والامه العربية والاسلامية في المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله".

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