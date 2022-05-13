سعيد بن طحنون: الشيخ خليفة رمز العطاء وحب الخير

المصدر: العين - وام

ينعى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال معاليه " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي والدي ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته وخدم رعيته.. وأحب شعبه .. اللهم إن شعبه قد رضي عنه فارض عنه.. وتغمده بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبائه الصبر والسلوان".

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